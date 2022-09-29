ABD’li rapçi Lizzo, eski başkanın 200 yıllık flütünü çaldı: Polis eşliğinde sahneye getirildi

ABD’li şarkıcı Lizzo, başkent Washington’daki konserinde ABD’nin eski başkanlarından James Madison’ın 200 yıllık kristal flütünü çaldı.

Fotoğraf: Instagram

Asıl adı Melissa Viviane Jefferson olan ünlü rapçi aynı zamanda yıllarca flüt eğitimi almış bir isim. Son konserinde bu yönünü bir kez daha öne çıkardı hem de çok özel bir flütle.

ABD Kongresi’nin kütüphanesinden izin alan Lizzo, eski başkanın flütünü çaldı. Çok değerli olan flüt sahneye polis eşliğinde getirildi.

Çalmadan önce, ”Bir şarap kadehini kullanarak çalmak gibi” diyen Lizzo, 1809-1817’de görev yapan Madison’a ait özel flütü çalmanın çok heyecan verici bir şey olduğunu söyledi.

Konser salonunda kendisini dinleyenlere, ”Size James Madison’un 1800’lerden kalma flütünü çaldım” dedi ve flütü yetkililere iade etti. Özenle kutusuna konulan flüt yine polis eşliğinde kütüphaneye götürüldü.

Lizzo, 200 yıllık flütü çalarken çekilen görüntülerini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı: ”Şimdiye kadar kimse sesini duydu şimdi siz duydunuz.”

Fotoğraf: Twitter

Konser sonrasında, kütüphaneden flütün yerine ulaştığına dair açıklama geldi. Twitter hesabından başkent polisine eşlik ettikleri için teşekkür edilerek şu mesaj paylaşıldı: ”Demin bir DNA testi yaptık. Ödünç verdiğimiz kristal flüt olduğunu teyit ettik.”

Kongre Kütüphanesi’nin sözcüsü, flütün yerine ulaştığını, geçmişte çok nadiren kamuoyu önünde çalındığını düşündüklerini söyledi. ”Büyük olasılıkla Madison döneminde çalınmış olabilir” diyen sözcü, 1993’ten beri kütüphanede çalıştığını ve flütün sesini hiç duymadığını ifade etti.

Grammy ödüllü Lizzo, dördüncü albümünün tanıtımı için ABD’yi turluyor.