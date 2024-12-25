ABD'li müzik yapımcısı Richard Perry hayatını kaybetti

ABD’li müzik yapımcısı 82 yaşındaki Richard Perry, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ABD basınındaki haberlere göre Perry’nin arkadaşı Daphna Kastner, müzik yapımcısının Los Angeles’ta kalp krizi geçirdiğini söyledi.
Kastner, 82 yaşındaki Perry’nin kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı.
Rod Stewart, Ringo Starr ve The Beatles’la çalışan müzik yapımcısı Perry, 1972’de Carly Simon’un ‘You’re so vain’ şarkısının yapımcılığını üstlenmiş ve bu parçayla ünlenmişti.