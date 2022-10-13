ABD’li komplo teorisyeni 1 miyar dolara yakın tazminat ödeyecek: Sandy Hook saldırısının ‘oyun’ olduğunu iddia etmişti

ABD’li komplo teorisyeni Alex Jones, 2012’de bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ‘gerçek’ olmadığını iddia ettiği gerekçesiyle 965 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Connecticut eyaletindeki Newtown’da, 14 Aralık 2012’de Sandy Hook İlkokulu’na yönelik saldırıda 20’si çocuk 16 kişi hayatını kaybetmişti.

‘Infowars’ adlı internet sitesinin kurucusu ve radyo programcısı Jones, yaşananların bireysel silahlanma karşıtlarının oyunu olduğunu iddia etmişti. Ülke yönetiminin ABD’lilerin elinden silahlarını almaya çalıştığını söyleyerek ‘kimsenin ölmediğini’ öne sürmüştü.

Ölen sekiz kişinin ailesi ve okula ilk giden FBI çalışanlarından biri Connecticut’ta açtıkları tazminat davasında en az 550 milyon dolar tazminat talep etmişti.

Dava dilekçesinde Jones’un yaydığı yanlış bilgiler nedeniyle 10 yıl süreyle ölüm tehdidi aldıklarını, psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini ifade etmişti.

Mahkeme sürecinde çocuklardan birinin babası Mark Barden, Jones’un yalanları nedeniyle bazılarının oğlunun mezarına işediğini, kazıp açmaya çalışmakla tehdit etttiğini anlattı. Diğerleri sanal ortamda nefret söylemi, hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi.

Ağustos ayında Teksas eyaletindeki ailelerin açtığı davada ‘saldırının yüzde 100 gerçek olduğunu’ itiraf eden Jones, orada 49,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Jones’un şirketi iflas ettiğini duyurdu bu nedenle ödemenin nasıl yapılacağı belli değil.