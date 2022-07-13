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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li boksörün Nelson Mandela’ya hediye ettiği kemer çalındı


ABD’li boks şampiyonu Sugar Ray Leonard’ın Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’ya hediye ettiği kemer çalındı. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraflar: Twitter (Sugar Ray Leonard)

Değeri 3 bin dolar (52 bin 275 lira) olan şampiyonluk kemeri Soweto’daki Mandela Evi’nde sergileniyordu. Hayatı boyunca apartheid’la (ırksal ayrımcılığı savunan sistem) mücadele eden, 27 yıl boyunca hapis yatan Mandela’nın 1946-1962 yılları arasında yaşadığı ev müze olarak kullanılıyor.


Polis sözcüsü Col Dimakatso Sello, müze çalışanlarının durumdan haberdar etmesinin üzerine 2 Temmuz’da soruşturma açıldığını söyledi. Kemerin 1 Temmuz’da çalındığı tahmin ediliyor.

2013’te ölen Mandela, boksu sevdiğini otobiyografisinde dile getirmişti.

ABD’li boksör, kemeri 1990 yılında, Mandela hapisten çıktıktan kısa süre sonra vermişti. İkili, o yıl haziran ayında ABD’nin New York kentinde bir araya gelmişti. Leonard, Mandela’ya apartheid’la mücadelesinde destek veren isimlerdendi.

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