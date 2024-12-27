AB'de yarından itibaren USB-C kuralı başlıyor

Avrupa Birliği’nde (AB), yarından itibaren satılacak akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olacak.

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AB’nin atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini uyumlu hale getirecek tek tip şarj kuralı, yarından itibaren yürürlükte.

Buna göre yarından itibaren satılacak bütün telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi bulunması gerekecek.

Ayrıca, elektronik cihazların hızlı şarj sistemleri de buna uyumlu olacak.

USB-C kuralı, 28 Nisan 2026’dan itibaren dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.

AB, 2022’de tek tip şarj girişi kuralını onaylamış ve yürürlüğe girmesi için iki yıl süre tanımıştı.

AB’nin düzenlemesi, Apple’ın ürünlerinde değişiklik yaparak şarj girişlerini USB-C olarak değiştirmesini sağlamıştı.