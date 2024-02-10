BTK harekete geçti: Cep telefonları dahil elektronik ürünlerde yeni dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Avrupa Birliği’nin USB Type-C şarj kablosu kararından sonra harekete geçerek yeni bir yönetmelik hazırladı.

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Avrupa Birliği 28 Aralık 2024’ten itibaren, satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar standart USB Type-C şarj kablosu kullanımına geçme kararı almıştı. BTK bunun üzerine telsiz ekipmanları yönetmeliğinde değişikliğe gitmek için bir taslak hazırladı.

Taslağa göre mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-Kitap okuyucular, klavyeler, fare (mouse) cihazları, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, USB Type-C’ye uyumlu olacak.

Şarj satın almaya gerek kalmaycak

NTV‘nin aktardığına göre belirli kategori ve sınıflara ait telsiz ekipmanlarının şarj cihazı olmadan piyasaya arzı da düzenleniyor. Buna göre, iktisadi işletmeciler, ekipmanlarını bir şarj cihazıyla birlikte piyasada bulundurmaları hâlinde, tüketicilere ve diğer son kullanıcılara aynı telsiz ekipmanını herhangi bir şarj cihazı olmadan da satın alma imkanı sunacak.

Yeni yönetmeliğin hükümleri telefon, tablet ve dijital kameralar gibi ürünler için 28 Aralık 2024’ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Yönetmelik hükümleri, sadece dizüstü bilgisayarlar (laptoplar) için 28 Nisan 2026’dan itibaren uygulanacak.