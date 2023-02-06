ABD’den 158 kişilik yardım ekibi geliyor

ABD, Türkiye’ye 158 kişilik arama kurtarma uzmanının da olduğu yardım ekipleri gönderiyor.

White House National Security Council Strategic Communications Coordinator John Kirby answers questions during the daily press briefing at the White House in Washington, U.S., July 19, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst

AA’nın haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen günlük basın toplantısında, Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili derhal harekete geçerek, Türk yetkililerle gönderilebilecek yardımlar konusunda görüştüğünü aktardı.

Kirby, “Türkiye’nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve yaralanan herkesin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için 79’ar kişilik iki kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin de bulunduğu yardım ekipleri gönderiyoruz” dedi.

Kirby, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) da Türkiye ile koordinasyon halinde ek yardımlar için görüştüğünü bildirdi.

Depremden etkilenen Suriye’ye de yardımların yapılacağını söyleyen Kirby, sahadaki insani yardım kuruluşları ve ortaklarıyla bölgedeki depremzedelere yardım etmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.