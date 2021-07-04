ABD’deki yatağında uyandı: Yanında vahşi Afrika kedisi buldu

ABD’nin Georgia eyaletinde yaşayan bir kadın sabah yatağına atlayan kediyle uyandı. Bu kedi, kendi kedisi olmadığı gibi Afrika’ya özgü vahşi bir türdü.

Fotoğraf: awf.org

Eyaletin başkenti Altanta’da yaşanan olayda Kristine Frank gözünü açtığında 10 santimetre uzağında, kedigiller familyasından orta boyutlu vahşi bir tür olan serval ona bakıyordu.

Eşinin köpeği gezdirmeye çıkarken açık bıraktığı kapıdan evlerine girmiş ve ona ‘sürpriz‘ yapmıştı.

İlk şoku atlattıktan sonra hayvanı korkutarak yataktan uzaklaştıran Frank yavaş hareketlerle odadan çıktı. Eşinin açtığı yatak odası kapısından dışarı çıkan vahşi kedi bahçede biraz oyalandıktan sonra kayıplara karıştı. Bu sırada çift kedinin fotoğraflarını çekebildi.

Kediyle bu beklenmedik karşılamasının kendisini çok korkuttuğunu anlatan Frank, “Bu tür yasa dışı ve yasak olmasının da bir nedeni var, neler yapabileceklerini bilmiyorum. Bunlar ev kedisi değil, vahşi hayvanlar” dedi.

Frank’in olayla ilgili yetkilileri bilgilendirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Vahşi kedinin yakalandığında bir hayvan koruma barınağına götürüleceği belirtildi.