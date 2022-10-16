ABD’deki ‘palyaço cinayeti’nde dava başlayamadı: Başka palyaçolar da görülmüş

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadının, 1990’da palyaço kılığına girerek, yıllar sonra evlendiği adamın karısını öldürmekten yargılandığı dava ertelendi. Gerekçe, olay yeri yakınında başka palyaçoların varlığına dair bilgi içeren dosyanın dava dilekçesine eklenmesi.

Fotoğraf: www.rottentomatoes.com (temsili)

Marlene Warren adlı kadın, Mayıs 1990’da evinin kapısını çalan, ‘turuncu peruğu’ olan palyaço kılığındaki bir kişi tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Marlene Warren, elinde karanfiller ve balonlar olan palyaço tarafından öldürüldükten 12 yıl sonra, 2002’de kocası Michael Sneila Keen Warren adlı bir kadınla evlendi.

Marlene Warren’ın katilini yıllarca tespit edemeyen polis, 2017’de DNA teknolojisinin yardımıyla Sheila Keen Warren’ın onu öldüren kişi olduğu kanısına vardı. Keen Warren o yıl tutuklandı.

Kamuoyunun ‘palyaço cinayeti’ olarak bildiği dava bu hafta başlayacaktı. Sanık Sheila Keen Warren’ın avukatlarına cuma günü davanın ertelendiği bilgisi iletildi. Nedeni, savcılığın geçmişte talep ettiği ama şimdi elde edilen yeni palyaço dosyası.

Savcılığın açıklamasına göre 25 sayfalık ‘palyaço’ dosyasında 40 kişinin adres, telefon ve isimleri bulunuyor. Bu dosya etraflıca incelendikten sonra dava başlayacak.

Birinci dereceden cinayetle yargılanan Keen Warren’ın avukatları, bunun üzerine müvekkillerinin bir ön duruşmaya çıkmasını ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Keen Warren suçlamaları reddediyor.