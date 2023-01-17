ABD’de yine ‘nefret suçu’: 18 yaşındaki Çinli üniversite öğrencisi defalarca bıçaklandı

EMRE ZOR

ABD’nin Indiana eyaletinde 50 yaşında bir kadın, 18 yaşındaki Çinli üniversitesi öğrencisini otobüste defalarca kafasından bıçakladı. İsmi açıklanmayan öğrencinin durumu şu an itibariyle belirsiz. Nefret suçu tekrar ülke gündeminde.

Son nefret suçu faili Billie Davis 50 yaşında. Fotoğraf: Bloomington Polis Departmanı

Polisin açıklamasına göre öğrenci otobüsten ineceği sırada bıçaklandı. Saldırgan Billie Davis kaçarken, saldırıda kullandığı bıçağı da ortadan kaldırdı. Saldırıya tanıklık edip Davis’in peşine takılan bir yolcu, polis takibini kolaylaştırdı.

‘Bir kişi daha eksildi’

Otobüsün kamera görüntülerinde, Davis ve öğrencinin saldırıdan önce herhangi bir temasının olmadığı görülüyor.

İddiaya göre Davis, polislere, “Ülkemizi havaya uçuracaklardan bir kişi daha eksildi” dedi.

‘Acımasız bir saldırı’

Indiana Üniversitesi’ndeki Asya Kültür Merkezi, saldırının topluluklarında ‘sarsıntı’ya yol açtığını belirtti.

Vali John Hamilton ise “Acımasız bir saldırı” dedi ve saldırıdan etkilenen Asyalı Amerikalılar topluluğunun yanında olduklarını vurguladı.

Asyalılara karşı nefret suçları artıyor

ABD Anayasası’na göre kişiye ırk, renk, din ve cinsel yönelim gibi kimlikleri nedeniyle saldırılar ‘nefret suçları’ kapsamında.

Saldırı motivasyonunun tespiti her zaman kolay olmasa da ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) verilerine göre ‘nefret suçlarında’ neden -yüzde 67 oranında- etnik köken.

California Üniversitesi’nin araştırmasına göre pandemiyle ülkenin 16 büyük eyaletinde Asya kökenlilere karşı nefret suçları yılda yüzde 164 arttı.

Yasa çıkarılmıştı

Geçen yıl Asyalı Amerikalıların güvenliği için ‘Covid-19 Nefret Suçları Yasası’ çıkarıldı. Söz konusu yasayla bu suçların önlenmesi ve takibi için yerel yönetimlere kaynaklar tahsis edileceği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden yasaya ilişkin şöyle demişti: ’’Asyalı Amerikalıların her sabah kapıdan çıkarken korktuklarının bilincindeyiz. Kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğinden endişeliler. Şimdi onlar için harekete geçmeliyiz.’’

Rastgele suçlar

Nefret suçları, organize değil ve rastgele bireyler tarafından rastgele zamanlarda işleniyor. Bu da saldırıları önlemeyi zorlaştırıyor ve topluluklara korku yayıyor.

Asyalı Amerikalılara rastgele ırkçı saldırılar son üç yılda arttı. 2021’de silahlı bir adam, Atlanta eyaletindeki bir kaplıcada sekiz Asyalı Amerikalıyı öldürmüştü. Aynı yıl New York’ta 33 yaşındaki Elisaul Perez, rastgele saldırıda 61 yaşındaki Çinli kadını taşla öldürmüştü. Saldırgan 20 yıl hapis cezası almıştı.

Saldırganın motivasyonu

Irk, renk, din gibi kimlik temelli saldırılar ‘nefret suçu’ sayılıyor. Fakat saldırganın motivasyonunu bulmak bazı vakalarda zor olduğundan bu suç kategorisine girip girmeyeceği tartışılabiliyor.

Örneğin New York’ta bir evsiz, istasyonda metro bekleyen Asyalı öğrenciyi tren gelirken raylara iterek öldürmüştü. Bu saldırıda motivasyonun ‘Asyalı nefreti’nden öte saldırganın mental hastalıklarından geldiği söylenmişti.