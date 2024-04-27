ABD’de yılın ilk banka iflası

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank’ın kapatıldığını duyurdu. Bu, ABD’deki yılın ilk banka iflası olarak kayıtlara geçti.

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FDIC’den yapılan açıklamada kayyım atanan Republic First Bank’ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldığı bildirildi. Mevduat sahiplerinin korunması amacıyla FDIC’nin Fulton Bank ile mevduatların neredeyse tamamının ve Republic First Bank’ın varlıklarının büyük ölçüde tamamının satın alınmasına yönelik anlaştığı belirtildi.

Republic First Bank’ın New Jersey, Pensilvanya ve New York’taki 32 şubesinin Fulton Bank’ın şubeleri olarak yeniden açılacağı belirtilen açıklamada, Republic First Bank’ın mudilerinin Fulton Bank’ın mudileri olacağı kaydedildi.