ABD’de Tayvanlı bir modelin yüzü ‘beyaz’ görünmesi için montajlandı

Tayvan kökenli ABD’li model Shereen Wu, tanınmış bir moda tasarımcısının, podyum fotoğrafını kendisini beyaz gösterecek şekilde montajladığını söyledi.

Görsel: TikTok

Shereen Wu, olayla ilgili son bir hafta içinde 1,8 milyon kez görüntülenen TikTok videosunda, Beyoncé, Jennifer Lopez ve Celine Dion’la çalışmış bir tasarımcı olan Michael Costello’nun yakın zamanda Los Angeles’ta düzenlenen bir defileden Instagram’ına bir fotoğraf yüklediğini söylüyor.

Fotoğrafta Wu, podyumda yürüdüğü siyah elbisesi içinde görülüyor ancak yüzü değiştirilerek beyaz bir kadınmış gibi gösterilmiş.

Bir ajansla anlaşması olmayan 21 yaşında bağımsız bir model olan Wu, Los Angeles moda haftası Art Hearts sırasında düzenlenen defile için kendisine para ödenmediğini de söyledi.

Wu’ya göre yüzünün tanınması sağlandığı sürece para almamak bir sorun değil: “Ama yüzüm gösterilmedi çünkü bu düzenlenmiş bir fotoğraf. Kafamı kırpmakla ne makyöz, ne kuaför ne de fotoğrafçı da bir şey elde etti. Beni bu kadar kızdıran da bu.”

@shereenwu Michael Costello has yet to take responsibility for his actions. I want to explain what happened, and I hope other models in the future feel comfortable to speak up. He has since offered to post my photo side by side with the AI one, but has not voluntarily post it. This offer did not contain an apology, and only happened after a model who’s close with him brought light to the situation. Some points I couldn’t fit: -Replaced the face of a model from the same collection -Lightened the skin of a black model in a photo and proceeded to push blame on the makeup artist (mua did not lighten the skin) -Screamed at models backstage (he screamed at the girl who stumbled on the runway to near tears, only to make an Instagram post praising her after.) But considering how long he’s been acting like this, I doubt any apology from him would be sincere; they would be performative at best. (Sorry for the weird cuts and sped up video I was trying to fit as much as I can in) #michaelcostello #greenscreenvideo #drama #michaelcostellocontroversy ♬ original sound – shereenwu

‘Duygusal iniş çıkış’taymış

Costello Instagram’da yayınladığı ve 24 saatten kısa bir süre içinde sildiği açıklamasında, fotoğrafı değiştirdiğini reddetti. ‘Görüntünün belirtilmemiş bir kaynak tarafından kendisine gönderilen ‘fan art’ olduğunu, ancak paylaştığı için sorumluluk aldığını’ söyledi. ‘Duygusal bir iniş çıkışta olduğu için etiketlendiği şeyleri paylaşmadan önce iki kez düşünmediğini’ belirtti.

Costello, ‘Wu’nun videosundaki yanlış iddialar ışığında’ kendi adını taşıyan markasının ‘yasal işlemlere başvuracağını’ söyledi.

‘Pek çok örnekten biri‘

Costello’nun yasal işlem başlatma tehdidinin ardından Wu, moda çalışanları için bir hak grubu olan Model Alliance’la temasa geçti.

The Guardian’ın aktardığına göre Model Alliance’ın kurucusu Sara Ziff, şunları dedi: “10 yılı aşkın bir süredir, bir mağazaya girdiklerinde ya da bir şirketin web sitesine göz attıklarında, görüntülerinin yoğun bir şekilde manipüle edildiğini ya da rızaları olmaksızın başka bir şekilde kullanıldığını fark eden modellerden haber alıyoruz. Ne yazık ki Shereen’in deneyimi, modellerin neden işçi olarak korunmaya ihtiyaç duyduklarını gösteren pek çok örnekten biri.”