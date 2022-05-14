ABD’de süpermarkette saldırı: 10 kişi öldü

ABD’nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi öldü.

Fotoğraf: Reuters

Buffalo Polis Departmanı, Twitter hesabından, saldırının yerel saatle öğleden sonra düzenlendiğini belirtti. Saldırgan Tops Friendly Market isimli markete girerek etrafa rastgele ateş açtı.

AP’nin haberine göre askeri kamuflaj ve çelik yelek giyen saldırgan en az 10 kişiyi öldürdü.

Saldırgan gözaltına alındı ancak henüz kimliği açıklanmadı.

Saldırının internette canlı yayınlanıp yayınlanmadığı ve öncesinde bir manifesto paylaşılıp paylaşılmadığı araştırılacak.