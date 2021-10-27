ABD’de sigara satışları 20 yıl sonra ilk kez arttı

ABD’de 20 yıldır düşen sigara satışları 2020 yılında ilk kez yükseliş gösterdi.
Geçen yıl yayınlanan bir araştırma, 2020’de ABD’de alkol tüketim sıklığının da bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını göstermişti.
ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun raporu, ülkede sigara satışlarının yüzde 0,4 oranında arttığını ortaya koydu.
Buna göre, toptan satılan sigara sayısı 2020’de 202,9 milyardan 203,7 milyara yükseldi.
Yüksek olmasa da artış, 20 yıldır düzenli biçimde düşen sigara kullanımı eğilimlerinde bir değişikliği yansıtması bakımından dikkat çekici olarak değerlendirildi.
Pandemi uygun bir ortam oluşturdu
Uzmanlar, Covid-19 salgınının neden olduğu yalnızlık, stres ve belirsizliğin, madde kullanımı için uygun bir ortam oluşturduğunu ifade etti.
Bu yıl hisse değeri yüzde 16 oranında artan Marlboro sigaralarının üreticisi Altria, Amerikalıların salgın kapanması sırasında nikotini yeniden hayatlarına aldıklarını açıklamıştı.