ABD'de sel: 18 kişi öldü

ABD’nin güney ve ortabatı bölgelerinde günlerdir süren sellerde 18 kişi öldü.

Fotoğraf: Bartholomew County Sheriff’s Department

Başta Arkansas, Tennessee ve Kentucky olmak üzere ev, işyeri ve yollar su altında kaldı.

Euronews’ün aktardığına göre çarşamba başlayan fırtınalarda 18 kişi öldü. Ölenlerin 10’u Tennessee’den.

Kurtarma ekipleri yer yer selin etkilediği sokaklarda şişme botlarla dolaştı.

Kentucky Nehri yükselmeye devam ettiği için kamu hizmetleri de durduruldu.

Alabama, Georgia ve Florida’nın bazı bölgelerinde kasırga saati ilan edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi birden fazla eyaletin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, yapı, yol, köprü ve diğer kritik altyapının sular altında kalabileceğini duyurdu.

Kentucky’nin kuzeyinde acil durum yetkilileri, yükselen Licking Nehri yakınlarında bulunan Falmouth ve Butler kasabalarının tahliye edilmesine karar verdi.

Fırtınalar, Donald Trump yönetiminin hava tahmin ofislerindeki istihdamı azaltmasının ardından geldi. Bu ofislerdeki istihdam boşluğu 10 yıla kıyasla iki katına çıktı ve yüzde 20’yi buldu.

Uzmanlara göre şiddetli hava koşulları yüksek sıcaklıklar, dengesiz atmosfer, kuvvetli rüzgarlar ve bol miktarda nem nedeniyle oluştu.