Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’nin adaylığını Mehmet Öz kazandı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.

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Öz’ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

McCormick, ”Bugün, Öz’ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim” dedi.

Mehmet Öz’se Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick’e, Twitter hesabından teşekkür etti.

Eski başkan Donald Trump’ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım’daki seçimlerde Demokrat Parti’nin kesinleşmiş adayı John Fetterman’la yarışacak.

Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz’ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs’ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı.

25 Mayıs’taysa Dr. Öz’le rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5’in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.