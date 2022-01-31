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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de meteorolojik uyarı: İguana ‘yağabilir’

ABD’de meteoroloji servisi Florida halkını uyardı: “Soğuk hava nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar ağaçtan düşebilir.”

Fotoğraf: Reuters

Miami kenti için yapılan meteorolojik uyarıda son 10 yılın en düşük derecelerinin kaydedildiği ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğuna dikkat çekildi. Sıcaklık 4-9 dereceye düştüğünde iguanaların yavaşladığı ya da hareketsiz kaldığı belirtilerek “Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller” dendi.


Palm Beach hayvanat bahçesinden sürüngen uzmanı Stacy Cohen ‘iguana yağmuru’nu şu sözlerle açıkladı: “Vücutları işlevlerini yitirdiğinde kapanmaya başlıyor. Dolayısıyla ağaç dallarında uyurken hava soğuduğunda tutunma becerilerini yitiriyorlar ve sık sık ağaçlardan düşüyorlar.”

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