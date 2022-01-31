ABD’de meteorolojik uyarı: İguana ‘yağabilir’

ABD’de meteoroloji servisi Florida halkını uyardı: “Soğuk hava nedeniyle hareketsiz kalan iguanalar ağaçtan düşebilir.”

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Miami kenti için yapılan meteorolojik uyarıda son 10 yılın en düşük derecelerinin kaydedildiği ve iguanaların soğuk kanlı hayvanlar olduğuna dikkat çekildi. Sıcaklık 4-9 dereceye düştüğünde iguanaların yavaşladığı ya da hareketsiz kaldığı belirtilerek “Ağaçlardan düşebilirler ancak ölü değiller” dendi.

Jan 30: A cold morning…not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard…but we have our own lizards to worry about.



Did you really think with the coldest temperatures in over a decade we would not warn you about falling Iguanas? #Iguanas #flwx pic.twitter.com/ornSpetd6a — NWS Miami (@NWSMiami) January 30, 2022

Palm Beach hayvanat bahçesinden sürüngen uzmanı Stacy Cohen ‘iguana yağmuru’nu şu sözlerle açıkladı: “Vücutları işlevlerini yitirdiğinde kapanmaya başlıyor. Dolayısıyla ağaç dallarında uyurken hava soğuduğunda tutunma becerilerini yitiriyorlar ve sık sık ağaçlardan düşüyorlar.”