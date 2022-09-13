ABD’de maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm olabilir: Kaliforniya’da bir kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta, kentteki maymun çiçeği kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı. Bu, ABD’de de maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm olabilir.

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Los Angeles Halk Sağlığı Departmanı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle bu ölümün maymun çiçeği kaynaklı olduğunu tespit etti.

Maymun çiçeği, nadiren ölümcül ancak bağışıklık sistemi zayıf kişilerin ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığı daha yüksek oluyor. Los Angeles’ta yaşamını yitiren kişinin de bağışıklık sisteminin zayıf olduğu belirtiliyor.

Ağustosun sonunda, Teksas’ta, maymun çiçeği teşhisi konan bir kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, ölümün maymun çiçeği kaynaklı olup olmadığını araştırıyordu. Araştırma, devam ediyor.

Teksas’taki ölümün maymun çiçeği bağlantılı olduğu kanıtlanırsa Los Angeles’taki ölüm, ABD’de maymun çiçeği nedenli ikinci, aksi taktirde ilk ölüm olacak.