ABD’de mahkeme Suudi prensin ‘dokunulmazlığı’ nedeniyle Kaşıkçı davasını düşürdü

ABD’de federal yargıç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.

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Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Bates, söz konusu kararın, Biden yönetiminin Muhammed bin Selman’ın davadan çıkarılması talebi ve Bin Selman’ın ‘devlet yöneticisi dokunulmazlığı’ olduğu gerekçesiyle aldığını belirtti.

Biden yönetimi, 18 Kasım’da Cengiz tarafından açılan davada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın dokunulmazlığının bulunduğunu mahkemeye bildirmişti.