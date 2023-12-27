ABD’de mahkeme Apple’ın akıllı saatlerine satış yasağını durdurdu

ABD’de Federal Temyiz Mahkemesi, Apple’ın yeni akıllı saat modellerinin satışının yasaklanması kararını geçici olarak durdurdu.
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo’nun şikayeti üzerine Apple’a yeni akıllı saatlerin ithalatını ve satışını durdurma talimatı vermişti.
Bakanlık, Apple Watch’un kandaki oksijen seviyelerini okuma özelliğinin Masimo’nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.
Karar ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmeyince satış yasaklanmıştı.
AA’nın haberine göre Temyiz Mahkemesi, Apple’ın kararın durdurulması talebini değerlendirdi.
Mahkeme, yasak kararının geçici olarak durdurdu.
Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo’nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak’a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Koruması’nın değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.