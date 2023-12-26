ABD, Apple’ın yeni akıllı saatlerinin satışını yasakladı

Teknoloji devlerinden Apple’ın yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9’un ABD’de satışı yasaklandı.

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ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, ekimde tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo’nun şikayeti üzerine Apple’a söz konusu akıllı saatlerin ithalatını ve satışını durdurma talimatı vermişti.

Bakanlık, Apple Watch’un kandaki oksijen seviyelerini okuma özelliğinin Masimo’nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.

AA’nın haberine göre bu karar ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmedi.

Böylece Apple’ın en yeni akıllı saat modellerinin ülkede satışı yasaklandı.

Öte yandan Apple, ABD Federal Temyiz Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti.