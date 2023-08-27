ABD’de ırkçı saldırı: Üç siyah hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde siyahların işlettiği bir markete yapılan ırkçı saldırıda üç siyah hayatını kaybetti.

Florida’nın Jacksonville kentinde siyahların yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

AA’nın haberine göre Jaksonville Şerifi T.K. Waters, saldırının ‘ırkçı nedenlerle’ yapıldığını belirtti: “Saldırgan, siyahlardan nefret ediyordu.”

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini kaydeden Waters, 20’li yaşlardaki saldırganın tek başına hareket ettiğine inandıklarını, saldırıyı gerçekleştirmeden önce ‘pek çok manifesto’ kaleme aldığını ve söz konusu manifestolarda ‘Siyah insanlara olan nefretini detaylandırdığını’ söyledi.

Waters, saldırganın kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.