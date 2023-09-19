ABD’de düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağının enkazına ulaşıldı

ABD’de pilotun sağ kurtulmasının ardından düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağının enkazı bulundu.

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Yetkililer, Güney Carolina eyaletinde Charleston Uluslararası Havalimanı’na iki saat uzaklıkta bir kırsal alanda bulunan enkazın, kayıp uçağa ait olduğunu tespit etti.

Kazaya ilişkin basın açıklaması yapan deniz piyadesi teşkilatı yetkilileri, “Kaza, şu anda araştırılıyor ve soruşturma sürecinin bütünlüğünü korumak için ek bilgi sağlayamıyoruz” dedi.

Enkazı kaldırmaya çalışan yetkililer, güvenlik için yerel halkın bölgeden uzaklaşmasını talep etti.

ABD genelinde uçuşlara iki gün ara verildi

Deniz piyadelerine ait F-35 uçağının düşmesi ardından Deniz Piyadeleri Komutan Vekili Eric Smith, ABD içinde ve dışındaki tüm havacılık birimlerinde iki gün süreyle tüm uçuşlara ara verildiğini duyurdu.

Komutan, güvenlik önlemleri ve prosedürleri kapsamında iki günlük görüşme tamamlanana kadar hiçbir deniz piyade uçağının havalanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

ABD ordusu sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, dün deniz piyadelerine ait F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiğini bildirmişti.

Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu kaydeden Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtmişti.