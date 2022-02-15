ABD’de denize bırakılan tekne 462 gün sonra Norveç’te bulundu

ABD’nin New Hampshire eyaletinden içinde fotoğraflar, sonbahar yaprakları ve madeni paralarla Ekim 2020’de yollanan küçük tekne 462 gün sonra Norveç’te bulundu.

Fotoğraf: educationalpassages.org

1,8 metrelik ‘Rye Riptides’, Rye Junior High adlı okulun öğrencileri tarafından boyanarak süslendi, bir GPS cihazı konularak suya bırakıldı.

Tekne 1 Şubat 2022’de, Norveç’in Smola adlı adası açıklarında bir öğrenci tarafından bulundu. 8 bin 300 millik yolculuğun sonunda, yüzeyi midye kabuklarıyla tekneyi bulan Karel Nuncic okuluna götürdü. O ve sınıf arkadaşları heyecanla içindeki paketi açtı ve fotoğraf, yaprak ve madeni paraları buldu.

Nuncic, arkadaşları ve öğretmenleri, Rye Junior High öğrencileriyle en yakın sürede telefonla konuşmak istediklerini söyledi.

Tekne projesi üzerinde 2018’den beri ABD’deki okulla çalışan, kar amacı gütmeyen kuruluş Educational Passages’ın müdürü Cassie Stymiest şunları söyledi: “Bir şeyi yollarken sonunda nereye varacağı konusunda bir fikriniz olmuyor. Ya da nasıl varacağı konusunda. Tabii bir yere varırsa! Ama bu çocuklar umutlarını, dileklerini, hayallerini koydular ve yolladılar” dedi.

Öğrencilerin öğretmeni Sheila Adams ise teknenin Atlantik Okyanusu’nda denize bırakıldıktan sonra nerede olduğunu takip edildiğini, zaman zaman GPS cihazından sinyal alamadıklarını ve sonunda 30 Ocak’ta Norveç’te karaya ulaştığını ve 1 Şubat’ta bir öğrenci tarafından bulunduğunu öğrendiklerini anlattı.

Öğrencilerden Molly Flynn ise “Bir yere ulaşması benim için sürpriz oldu açıkçası yolda bir yerde kaybolur ya da batar diye düşünmüştüm” dedi.