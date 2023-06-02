ABD’de ‘borç limiti’ tasarısı senatodan geçti

ABD Senatosu, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.

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Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşmaya varılan ve Temsilciler Meclisi’nde 117’ye karşı 314 oyla kabul edilen Mali Sorumluluk Yasa Tasarısı için ABD Senatosu’nda da oylama yapıldı.

Senatoda 10’dan fazla değişiklik önerisi reddedilirken, tasarı, 36 ‘hayır’ oyuna karşı 63 ‘evet’ oyuyla kabul edildi.

Borç limitinin 1 Ocak 2025’e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın imzasına sunulacak.

Böylece, borç limitinin artırılmasıyla federal hükümetin nakit sıkıntısı çekmesinin ve temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.