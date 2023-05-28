ABD’de borç limiti konusunda prensipte anlaşmaya varıldı

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD’de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

Biden, yazılı açıklamasında, bu akşam Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limiti anlaşmasına vardıklarını aktardı.

Başkan Biden, anlaşmanın çalışanlar için kritik programları korurken harcamaları azaltan ve ekonomiyi herkes için büyüten önemli bir adım olduğunu belirtti.

‘Feci bir temerrüde yol açabilecek bir durumu önlüyor​​​​​​​’

Anlaşmanın kendisi ve Demokratların temel önceliklerini koruduğuna işaret eden Biden, anlaşmanın bir uzlaşmayı temsil ettiğini, bunun da herkesin istediğini elde edemediği anlamına geldiğini söyledi.

Biden, anlaşmanın Amerikan halkı için iyi bir haber olduğuna dikkati çekerek, “Çünkü feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyor” dedi.

Müzakere ekiplerinin yasama metnini yazılı hale getireceğinin ve anlaşmanın Temsilciler Meclisi ile Senatoya gideceği bilgisini veren Biden, anlaşmanın hemen geçirilmesi çağrısında bulundu.

Borç limitinin iki yıllığına artırılması öngörülüyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerinden ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin iki yıllığına artırılması öngörülüyor.

Bazı federal programlara yönelik harcamalarda kesintiye gidilmesini hedefleyen anlaşmanın, gıda yardım programları dahil bazı devlet yardımından faydalananlara yeni çalışma gereksinimleri getirmesi bekleniyor.

Anlaşmayla, 54 yaşın altında ve çocuğu olmayan belirli gıda kuponu alıcılarının programdan yararlanabileceği süreye yeni sınırlar getirilmesi öngörülüyor. Öte yandan, gaziler ve evsizler için gıda kuponuna erişimin ise genişletilmesi planlanıyor.

Söz konusu anlaşma kapsamında, salgın döneminde sağlanan ancak harcanmamış yardım paralarının geri alınması amaçlanıyor.

Anlaşmanın isteğe bağlı harcamalara iki yıl boyunca sınır getireceği ancak bu sınırların savunma harcamalarına federal bütçenin geri kalanından farklı şekilde uygulanacağı belirtiliyor.

Anlaşma doğrultusunda borç limitinin artırılmasını öngören yasa tasarısının birkaç gün içinde Kongre’de oylanması bekleniyor.