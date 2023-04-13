ABD’de bir yılda 48 bin kişi intihar etti

ABD’de yayımlanan son veriler 2021’de intihar sebepli ölümlerin artış göstererek, 48 bin 183’e ulaştığını gösterdi.

Fotoğraf: AA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi 2001-2021 yıllarında intihar sebepli ölümlere ilişkin güncel verileri yayımladı.

AA’nın verilerden aktardığına göre, ülkede 2001’de 10,7 olan intihar sebepli yüz bin kişi başına düşen ölüm oranı 2018’de 14,2’ye ulaştı.

İntihar sebepli ölüm oranları 2018-2020 yıllarında yüz binde 13,5’e gerilerken 2021’de tekrar artarak 14,1’e yükseldi.

Kadın ölümleri, söz konusu dönemde değişkenlik gösterirken 2020-2021 yıllarında 75 yaş üstü kadınlarda intihar sebepli ölüm oranında artış kaydedildi.

Erkeklerdeyse intihar sebepli ölüm oranında aynı tarih aralığında 15-24, 25-44, 65-74 ve 75 üstü yaş gruplarında artış gözlemlendi.