ABD’de bir eyalet, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırıldı

ABD’nin Utah eyaleti, 18 yaşın altındakilerin sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayan ilk eyalet oldu.

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Eyaleti valisi Spencer Cox tarafından dün imzalanan yasa, çocukları çevrimiçi olası tehlikelerden korumayı amaçlıyor.

Yasayla ebeveynlere, çocuklarının sosyal medya hesapları üzerinde tam yetki veriliyor. Buna göre ebeveynler çocuklarının mesajlarına ve paylaşımlarına erişebilecek.

Örneğin, Instagram, TikTok veya Facebook’da hesap açmak isteyen bir çocuk, ailesinden özel izin almak zorunda kalacak.

Çocukların akşam 22:30 ile sabah 6:30 arasında uygulamalara girmesi de engellenecek. Bunun da istisnası ailelerin onayı olacak.

Ayrıca şirketler, eyaletteki çocuklara ait verileri toplayamayacak ve çocuklarda bağımlılığa yol açan tasarım veya özellikleri kullanamayacak.

Bunu yapan şirketler 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilir.

Yasal değişiklikler 1 Mart 2024’te uygulamaya geçecek.