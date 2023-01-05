ABD’de bir evde beşi çocuk sekiz kişi ölü bulundu

ABD’nin Utah eyaletinde bir evde silahla vuruldukları belirlenen beşi çocuk sekiz kişinin cesetleri bulundu.

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Polis, Enoch kentindeki evde yaptığı kontrol sırasında sekiz kişinin cansız bedenlerini buldu.

Konuya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, beşi çocuk sekiz kişinin silahla vurulmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Polis, bölge halkına yönelik bir tehdit ya da şüphelinin bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kurbanların kimlikleriyle ilgili paylaşılmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki ‘anlamsız şiddetten’ etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, “Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin” ifadesini kullandı.