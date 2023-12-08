Bozulmuş kavun kaynaklı salmonella salgını nedeniyle üçü ABD’de, beşi Kanada’da sekiz kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişiyse hastaneye kaldırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) yapılan açıklamaya göre kasım ortasından bu yana 38 eyalette 230 kişi salmonella salgınından etkilendi.

NBC News haberine göre hastalardan 96’sı hastaneye kaldırıldı, üç kişi hayatını kaybetti.

Kanada sağlık yetkilileri, bozulmuş kavun nedeniyle 129 vakanın rapor edildiğini, 44’ünün de hastaneye yatırıldığını, beş kişinin de öldüğünü duyurdu.

Salgınla bağlantılı markaların ürünleri geri çağırıldı

CDC, hastalığın kaynağının marketlerde kesilmiş şekilde satılan kavunlar olduğuna dikkat çekerek kaynağı bilinmeyen kavunların satın alınmaması ve tüketilmemesi yönünde çağrı yaptı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de salgınla bağlantılı markaların ürünlerini geri çağırdıklarını duyurdu.

Salmonella belirtileri

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, istifra ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanların hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.