ABD ve Japonya, Çin’e karşı askeri önlemlerini artırıyor

ABD’nin Japonya’nın Okinawa adasına ileri teknolojiyle donatılmış bir deniz piyadeleri alayı konuşlandıracağı, Japonya’nın uzaydaki araçlarına herhangi bir saldırı durumunda iki ülke arasındaki anlaşmanın 5’inci maddesi gereğince Japonya’yı savunacağını taahhüt edeceği bildirildi.

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ABD ile Çin arasındaki rekabet kızışırken, Washington yönetimi Japonya ile yeni adımlar atarak Çin’e karşı bölgede pozisyon alıyor.

ABD ile Japonya dışişleri ve savunma bakanlarının Washington’da yapacağı dörtlü Güvenlik İstişare Komitesi görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan ABD’li bir yetkili, bu görüşmede bakanların Çin’in bölgede statükoyu tek taraflı olarak değiştirmesine karşı kararlılıklarını ortaya koyacaklarını söyledi.

İki ülke bakanlarının caydırıcılığı artırmak üzere atılacak karşılıklı adımları da görüşeceğini belirten yetkili “ABD ve Japonya, bölgede hızla değişen güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek için birden fazla alanda gelişmiş operasyonel konsepte ve gelişmiş yeteneklere dayalı olarak ittifakın kuvvetlerinin konuşlanmasını optimize etmeye karar verecekler” dedi.

Yetkili şunları söyledi: “(Bakanlar) Gelişmiş istihbarat, gözetleme, keşif, gemisavar ve ulaşım yeteneklerine sahip yeni bir birim olarak kurulan Deniz Piyadeleri Kıyı Alaylarından birini 2025 yılına kadar Okinawa adasına konuşlandırılması da dahil Japonya’daki ABD askeri varlığını önemli ölçüde artıracaklarını duyuracaklar.”

ABD-Japonya Güvenlik Anlaşması’nın 5’inci maddesi yeniden gündemde

ABD’nin Japonya’nın ulusal strateji belgelerini güncellemesini memnuniyetle karşıladığını söyleyen yetkili, Japonya’nın olası saldırılara karşı önlem olarak balistik füze almasının önünü açan kararları da takdir ettiklerini dile getirdi.

Yetkili, bakanların “Japonya’nın uzaydaki kabiliyetlerine, uzaydan veya uzay dışından yapılacak saldırıların ABD-Japonya Güvenlik Anlaşması’nın 5’inci maddesinin uygulanmasına yol açabileceğini duyuracaklarını” söyledi.

Söz konusu anlaşma Japonya’ya yapılacak bir saldırı durumunda ABD’nin Japonya’yı savunmasını öngörüyor.

Japonya’nın ortak bir karargah kurma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten yetkili, ABD’nin MQ-9 insansız hava araçlarını Kanoya Hava Üssü’ne geçici olarak konuşlandıracağını ve bilgi paylaşımını artırmak için İkili Bilgi Analiz Merkezinin kurulacağını söyledi.

Japon hükümeti, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programları ile Çin’in Pasifik’teki bölgesel nüfuzunu artırdığı gerekçesiyle aralıkta savunma politikasında değişikliğe gitmişti.

Japonya Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncellemiş ve bu kapsamda İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez karşı saldırı kabiliyeti edinme kararı almıştı.