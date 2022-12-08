ABD, Rus petrol tankerleri için araya girdi: Türkiye’nin ek kontrolüne gerek yok

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’a Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Türk sularından geçen gemilere ek kontroller yapılmasını gerekli kılmadığını söyledi.

Açıklama ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapıldı.

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Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı geçen hafta yürürlüğe girdi.

Kararın ardından Türkiye ay başından bu yana Boğazlardan geçecek ham petrol gemilerinden, geminin mali mesuliyet sigortasının her geçiş için geçerli olduğunu gösteren bir mektup istiyor.

Bu yeni zorunluluk nedeniyle Boğazlardan geçiş için bekleyen tanker sayısı ve geçiş için bekleme süresi artmaya başlamıştı.