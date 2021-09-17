ABD, Türkiye’den beş ‘El Kaide destekçisine’ yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’deki beş El Kaide destekçisine, terör örgütüne finansal destek ve seyahat yardımı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulandı.

ABD Hazine Bakanlığı. Fotoğraf: Reuters

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) direktörü Andrea Gacki, konuya ilişkin “Buralara yönelik yaptırımlar, ABD’nin El Kaide’ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurguluyor” dedi.

Gacki ayrıca şunları da söyledi: “El Kaide’nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye de dahil olmak üzere yabancı ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz”.

Listede, ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye’deki El Kaide faaliyetlerinin ‘birincil kolaylaştırıcısı’ olarak tanımladığı, Türkiye’de yaşayan Mısır doğumlu avukat Majdi Salim de bulunuyor.

Salim’in haricinde listede Türk vatandaşı olan Nurettin Muslihan, Cebrail Güzel ve Soner Gürleyen ile Mısırlı bir ‘finans kuryesi’ olan Muhammed Nasreddin el-Ghazlani de yer alıyor.

Ayrıca yaptırımların, El Kaide’nin küresel resmi finans sistemini kullanma çabalarının devam ettiğini ortaya koyduğu belirtildi ve örgütlerin bağış toplama girişimlerine karşı teyakkuzda olunması gerekliliğin de altı çizildi.