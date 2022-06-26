ABD, Türkiye ‘yasa dışı finansman cenneti olmasın’ diye uğraşıyor

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo’nun geçen haftaki Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın görüşüldüğü bildirildi.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Adeyemo’nun 22-24 Haziran’da Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtildi.

AA’nın aktardığı açıklamada, Adeyemo’nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye’ye gittiği kaydedildi.

Adeyemo’nun Ankara’da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul’daysa finans kurumlarıyla Türkiye’nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya’ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Taraflar, Türkiye’nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi” dendi.