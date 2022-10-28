ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası evde saldırıya uğradı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi (82), California eyaletindeki evlerine giren bir kişinin saldırısına uğradı.

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San Francisco kentindeki evde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneye kaldırıldı. Nancy Pelosi’nin, bu sabah saldırgan eve girdiğinde evde olmadığı açıklandı.

Pelosi’nin sözcüsü, Paul Pelosi’nin doktorlarının iyileşeceğini söylediğini aktardı.

Gözaltına alınan saldırganın kimliği açıklanmadı. Saldırı ve eve giriş amacı da henüz belirlenmedi.

Pelosi çifti 1963’ten beri evli.

Nancy Pelosi, ABD’deki en güçlü siyasetçilerden biri. 2021’de, dördüncü kez temsilciler Meclisi başkanı seçildi.

Paul Pelosi, ‘Financial Leasing Services’ adlı bir girişim sermayesi şirketinin kurucusu. Milyoner bir isim. Mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle beş gün hapis cezasına çarptırılmıştı.