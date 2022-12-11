ABD, ‘Suriye sorumlusu’ dahil iki IŞİD’linin öldürüldüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda düzenledikleri baskında radikal İslamcı iki IŞİD liderinin öldürüldüğünü duyurdu.

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CENTCOM’un paylaştığı yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 02.57’de Suriye’nin doğusunda ‘başarılı bir helikopter baskını’ düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “IŞİD’in doğu Suriye’deki komplo ve operasyonlarına karışan örgütün Suriye Vilayet Sorumlusu Anas da dahil olmak üzere iki IŞİD yetkilisi öldürdü” dendi.

İlk belirlemelere göre operasyonda sivil kaybın olmadığı kaydedildi. ABD’nin yerel güçlerle ortaklaşa şekilde IŞİD’e karşı mücadelesini sürdürdüğünün belirtildiği açıklamada, IŞİD’in bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaya devam edildiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun tam olarak hangi ilçeye düzenlendiği belirtilmedi.

Yakın süreçte yeni lider öldürülmüştü

IŞİD’in kurucusu Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Ekim 2019’da öldürülmesinden sonra radikal İslamcı örgüt, bir zamanlar ABD gözetiminde tutulan Iraklı ‘Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’yi halefi olarak atamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Şubat’ta ABD askerlerinin IŞİD’in bir numaralı lideri olarak bilinen ‘el Kureyşi’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıklamıştı.

Bundan sonra kimin lider olacağı tartışma konusuydu. IŞİD’in bir ‘sözcüsü’ kasımın sonunda yeni liderleri ‘Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi’nin de öldürüldüğünü duyurmuştu.