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Yaramazlara biraz batar!

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarına TikTok yasağı getiren tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, ‘ulusal güvenlik endişeleri’ nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Senato Genel Kurulu, “Hükümet Cihazlarında Tiktok’a Hayır Yasası” isimli yasa tasarısını oylamaya sundu.


Tasarı, bütün senatörlerin ‘evet’ oyunu alarak kabul edildi.

Söz konusu tasarı ile federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok uygulamasını indirmesi yasaklanıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda onaylanması, ardından da ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD’deki TikTok tartışmaları

ABD’li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da ‘ulusal güvenlik endişeleri’ doğurduğunu belirtiyor.

TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.

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