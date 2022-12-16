ABD Senatosu 858 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını onayladı

ABD’nin 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Senato’da oy çokluğuyla kabul edildi.

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Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde 80’e karşı 350’ye oyla kabul edilen savunma bütçe tasarısı ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına gönderilmek üzere Senato’da da oylandı.

817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senato’da 11’e karşı 83 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısında, asker maaşlarının yüzde 4,6 artırılması, Pentagon’un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesinin yanı sıra Tayvan’a 2027’ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması öngörülüyor.

Tasarıda, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi’ni finanse etmek için 800 milyon dolar, ABD’nin Avrupa’daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolardan fazla fon ayrıldı.

Savunma bütçe tasarısında ayrıca Irak ve Suriye’de IŞİD ile mücadele kapsamında YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi.

Pentagon’un, Irak için istediği 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 doları gerekçesiz görülerek tasarıdan çıkarılmıştı.

Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şarta bağlayan Temsilciler Meclisi’nce tasarıya eklenen değişiklikler tasarının son halinden çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Biden’ın tasarıyı en kısa sürede imzalaması bekleniyor.