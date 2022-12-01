ABD’li mevkidaşından Akar’a operasyon uyarısı: Güçlü şekilde karşı çıkıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin Suriye’de yeni bir askeri operasyon düzenlemesine ‘güçlü bir şekilde karşı çıktığını’ belirttiği açıklandı.

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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre Austin, görüşmede 13 Kasım’da Beyoğlu’nda gerçekleşen patlama için taziyelerini de iletti.

Açıklamada, “Austin Suriye’nin kuzeyinde ve Türkiye’de, bazıları Suriye’de yerel ortaklar ile IŞİD’e karşı savaşan ABD personelinin güvenliğini tehlikeye atanlar olmak üzere, operasyonların artması konusundaki endişelerini de dile getirdi. Bakan Austin gerilimin azaltılması çağrısında bulundu ve Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Suriye’de yeni bir operasyon düzenlemesine güçlü bir şekilde karşı çıktığını ifade etti” denildi