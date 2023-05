ABD medyası seçimleri yakın takipte: Erdoğan’ın en zorlu sınavı

warning Editöre not: Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başında. 17:00’de kapanacak sandıklardan çıkacak sonucu ABD medyası da yakından takip ediyor.

Washington Post, ‘‘Erdoğan’ın kaderi belirsizliğini koruyor’’ başlıklı haberinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geniş bir koalisyon kurarak Erdoğan’ı hiç olmadığı kadar zorda bıraktığını yazdı.

Gazete seçimleri şöyle değerlendirdi: ‘‘Seçim yarışı dünyanın dört bir yanında takip ediliyor. Kılıçdaroğlu yıllarca süren iktidar baskısının ardından demokrasiyi canlandırıp Batılı müttefikleriyle bağları tazeleyerek Türkiye’yi yeni bir döneme taşıma sözü verdi.’’

Seçim sürecini an be an güncellemelerle anlatan The New York Times, ‘‘Erdoğan için zorlu bir seçim’’ başlığını attı.

Haberde Erdoğan’ın devlet kaynaklarını kullanarak seçim rekabetini zedelediğine dikkat çekildi. Kılıçdaroğlu için, ‘‘Torunlarıyla daha fazla zaman geçirebilmek için beş yıllık görevden sonra emekli olmayı planladığını söyleyen sakin bir halk adamı’’ dendi.

CNN, oy verme sürecinin başladığını, ‘‘Erdoğan’ı koltuğundan indirebilecek kıyasıya seçimde sandığa gidiliyor’’ başlığıyla duyurdu. CNN ayrıca, ‘‘Türkiye’nin diktatör liderinin en zorlu sınavı’’ diye yazdı.

‘‘Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı en büyük tehditle karşı karşıyayken Türkiye sandık başına gidiyor” başlığını atan CNBC ise Erdoğan’ın halkın öfkesiyle boğuştuğunu belirtti: ‘‘Erdoğan kötüleşen ekonomik koşullar ve 50 bin kişiyi öldüren depremlerde iktidarının yetersiz müdahalesi nedeniyle öfke dolmuş bir halkla boğuşuyor.’’

ABC News, ‘‘Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının en büyük sınavı’’ dedi ve şu analizi yaptı: ‘‘Halk ya gittikçe otoriterleşen Erdoğan’a beş yıl daha verecek ya da ülkeyi Kılıçdaroğlu’nun daha demokratik dediği yola sokacak.’’

Associated Press (AP) haber ajansı şöyle yazdı: ‘‘Türkiye’de ifade ve toplanma özgürlüğü bastırılsa da seçimlerde geleneksel olarak seçmen katılımının yüksek olması demokrasiye inancın devam ettiğini gösteriyor.’’