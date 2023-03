ABD ‘izahat’ verdi: Genelkurmay Başkanı Milley Suriye’de sadece ABD askerleriyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin Suriye’de sadece kendi askerleriyle görüştüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA

Milley’nin kuzeydoğu Suriye’yi ziyaret etmesinden sonra ‘izahat vermek üzere’ ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Dışişleri Bakanlığına çağrılması, ABD Dışişlerinin günlük basın toplantısında gündeme geldi.

AA’nın haberine göre Price, ziyarete dair şunları dedi: “Büyükelçi Flake’in toplantı ve görüşmeler için Türk Dışişleri Bakanlığına gittiğini teyit ediyorum. Orgeneral Milley’nin ziyareti konusunda elbette sizi Savunma Bakanlığına yönlendiriyorum ancak anladığımız kadarıyla Orgeneral Milley sadece Suriye’deki ABD askerlerini ziyaret etti ve sadece Amerikan askerleri ile görüştü.”

Bir gazetecinin, ABD ordusunun komutanının ansızın bir yeri ziyaret etmesinin açıklamasının ne olduğunu sorması üzerine Price, ABD’li komutanın, dünyanın her yerinde görevdeki ABD askerlerini her an ziyaret edebileceğini ve Suriye ziyaretinin de böyle bir şey olduğunu kaydetti.

Sözcü aynı zamanda, Suriye’de tek hedeflerinin radikal İslamcı örgüt IŞİD’le mücadele ve bu hedefin Türkiye dahil bölgedeki ortakların da menfaatine olduğunu savundu.