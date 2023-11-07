ABD İsrail’e ‘Dur’ dedi

ABD, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgalini desteklemediğini duyurdu.

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AA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun ‘savaşın ardından Gazze’nin güvenlik sorumluluğunu üstlenecekleri’ yönündeki ifadesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

“İsrail’in Gazze’yi yenideni işgalini desteklemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail ziyaretinde muhataplarına bunu açık şekilde dile getirdi.”

Patel ayrıca ‘6 Ekim’deki statüko’ya dönmenin mümkün olmadığını belirterek İsrail’in güvende içinde bulunması gerektiğini, Gazze’nin ‘terör saldırıları’ için bir üs olamayacağını söyledi.

Hamas saldırıları 7 Ekim’de başlamıştı