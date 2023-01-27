ABD: IŞİD’in üst düzey yöneticisi Somali’de öldürüldü

ABD’li üst düzey yetkililer, IŞİD’e finansal ve lojistik destek sağlayan, örgütün üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani ile 10 örgüt üyesinin Somali’de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

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İsimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey ABD’li yetkili Sudani’yi ele geçirmek için dün gece Somali’nin kuzeyindeki ‘dağlık bir mağara kompleksine’ düzenlenen baskınla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi.

Sudani’nin, ABD ordusunun operasyonu sırasında çıkan çatışmalar sırasında öldürüldüğünü kaydeden yetkililer, operasyon neticesinde sivil ya da askeri bir ölüm olmadığını, yalnızca bir ABD askerinin, askeri operasyon köpeği tarafından yaralandığını bildirdi.

Söz konusu baskının planlanmasının aylarca sürdüğünü belirten yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) geçen hafta bilgilendirdiği Başkan Joe Biden’ın da bu hafta başında operasyona onay verdiğini aktardı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine 2012’de giren Sudani’nin yabancı savaşçıların eş-Şebab’ın eğitim kamplarına katılımını organize ettiğini ve bu örgüte finansman kaynağı sağlamak için çalıştığı da ifade edildi.

Yetkililer, Somali hükûmeti dahil, terörle mücadele konusunda ABD’nin diğer önemli müttefiklerini de operasyonla ilgili bilgilendirdiklerini kaydetti.