ABD gemisi Güney Kore’ye demirlemişti: Kuzey Kore’den balistik füze denemesi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu.

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Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, 50 kilometre irtifaya ulaşan füzenin, düzenli yörüngede yaklaşık 400 kilometre seyrettiğini duyurdu. Bakan Hamada, Japon Denizi yönüne fırlatılan füzenin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

Hamada, 2022 başından beri, kıtalar arası menzilli dahil Kuzey Kore’nin füze denemelerinin ‘bölgeyi tehdit ettiğini ve bunlara müsamaha gösterilmeyeceğini’ belirtti.

Denemenin, ABD’nin uçak gemisi Ronald Reagan’ın, gelecek haftaya planlı donanma tatbikatı için Güney Kore’nin Busan kentine demirlemesi sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore bu yıl en son 5 Haziran’da sekiz kısa menzilli füze denemesi yapmıştı.