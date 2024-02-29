ABD endişeli: Yabancı ülkelerin akıllı otomobilleri soruşturulacak

ABD, hassas bilgiler toplayabileceği gerekçesiyle yabancı ülkelerin ürettiği akıllı otomobillerin soruşturulacağını açıkladı.

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Beyaz Saray, Biden’ın konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre Biden, Çin yapımı akıllı otomobillerde telefonlara bağlanılması nedeniyle ulusal güvenlik endişesi taşıyor.

Otomobillerin hassas bilgiler toplayabildiği ve bu nedenle soruşturulacağı kaydedildi. Çin’in ‘adil olmayan yöntemlerle otomobil piyasasına hükmetmekte kararlı olduğunu’ aktaran Biden, şunları dedi:

“Çin’in politikaları piyasamızı kendi otomobilleriyle doldurabilir. Bu da ulusal güvenliğimiz için risk teşkil eder. Böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim.”

Bakanlığa talimat

Biden, Çin gibi ‘endişeye neden olan’ ülkelerin teknolojisine sahip araçların soruşturulması ve gerekli önlemleri alınması için Ticaret Bakanlığına talimat verdiğini kaydetti.

Beyaz Saraydan yapılan başka bir açıklamada, Çin üretimi akıllı otomobillerin verilere erişim sağlaması halinde yeni güvenlik açıkları ve tehditlerine neden olabileceği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı da konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.