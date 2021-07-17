Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD donanmasında ilk kez bir kadın zorlu eğitimi geçip özel ekibe katıldı

ABD’de ilk kez bir kadın Deniz Kuvvetleri’nin eğitim programını tamamlayarak özel operasyonları yürüten ekibe (SWCC) katılmaya hak kazandı.

Fotoğraf: ABD Donanması

Elit savunma güçleri (Navy SEALs) yüksek riskli görevlerde donanmaya destek olurken aynı zamanda kendi gizli askeri operasyonlarını da yürütüyor.


Pentagon politikası gereği 37 haftalık zorlu eğtimi tamamlayan kadının adı açıklanmadı. Yalnızca bu süreci tamamlayan denizciden biri olduğu belirtildi.

Yetkililer SWCC programına başvuranlardan yalnızca yüzde 35’inin tamamlamayı başardığını ifade etti.

Zorlu tatbikatlar sırasında askerler silah, navigasyon, paraşütle atlama, muharebe, askerleri gizli veya düşman bölgelerinden çıkarma gibi konularda eğitim alıyor.

Programın sonunda Tour adı verilen ve birçok askerin elendiği aşamada SWCC adaylarının zorlayıcı ortamlarda 23 saat koşma, 8’kilometre yüzme gibi görevlerle dayanıklılığı ölçülüyor.

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