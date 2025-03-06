ABD dışişleri bakanı 'Kül Çarşambası' için alnına haç işareti çizdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün (5 Mart) FOX News canlı yayınına alnında haç işaretiyle çıktı. Rubio’nun görüntüsü merak konusu oldu.

Fotoğraf: FOX News

Hristiyanlar dün ‘Büyük Perhiz’ de denen oruç ritüelinin ilk günü olan Kül Çarşambası’nı kutladı.

Hristiyanlar, İsa peygamberin tebliğe başlamadan önce çölde çektiği çile ve açlık dönemini anmak için 40 günlük ‘tövbe’ ve ‘arınma’ dönemine giriyorlar.

Bu sürede 18-59 yaş arası Hristiyanlar et yemiyor, iki günde tek bir öğün ya da toplamı tek bir öğün kadar olmayacak kadar yemek yiyorlar. Bazı Katolik kiliseleriyse ekmek ve su dışında bir şey yemiyor.

Kül Çarşambası Katolik kilisesinin yanı sıra Anglikan, Lutheran ve bazı Protestan kiliselerinde kutlanıyor. İsteyenler alnına palmiye küllerinden haç çiziyor. Ritüel ‘tövbe ve günahların affı’ için bir sembol.

AA‘nın haberine göre Rubio da bu nedenle alnına çizilmiş bir haçla televizyona çıktı.



