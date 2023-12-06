ABD’de ele geçirilen Anadolu’ya ait 41 tarihi eser, New York’ta Türk yetkililere teslim edildi.
AA’nın haberine göre uzun süren davalar sonucu Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılan eserlerin teslimi dolayısıyla Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nda tören düzenlendi.
Törende Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Anadolu’ya ait 41 parça kültür varlığını teslim aldı.
New York Türkevi’nde sergilenen eserler arasında, Anadolu’nun Roma Dönemine ait heykeller, pişmiş toprak kap ve figürinler, bazı bronz başlıklar ile Geç Kalkolitik Döneme ait 22 Kiliya tipi idol başı da bulunuyor.
Tarihi eserler, MÖ 7’nci yüzyıldan MS 7’ncş yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait.