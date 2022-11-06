ABB’den yurt çıkmayan öğrencilere destek: ‘Okulu bırakmak zorunda kalacaktım’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yurtlara yerleşemediği için açıkta kalan 648 öğrenciyi geçici barınma evlerine yerleştirdi.

Destekten memnuniyetlerini dile getiren öğrencilerden Hatice Yücel barınma sorununu çözemeseydi okulu bırakmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Fotoğraf: ABB

Üniversiteyi kazanarak Ankara’ya giden ancak barınma sorunu yaşayan 648 öğrenci; Mamak Araplar Sosyal Konutları, Gazi Mahallesi Kurtuluş Geçici Öğrenci Barınma Evi ve Mustafa Kemal Mahallesi Metkay Geçici Öğrenci Barınma Evi’ne yerleştirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, yurtlarda kalan öğrencilere ücretsiz kahvaltı, akşam yemeği, 24 saat sıcak su ve çay hizmetlerinin yanında ücretsiz Wi-Fi, haftanın altı günü çamaşırhane ve sosyal aktivite desteği sağladıklarını belirtti.

Geçici barınma evlerinde kalan öğrenciler barınma konusunda çok zorlandıklarını aktararak, bu yurtlarda kalmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Hatice Yücel, ailesinin özel yurda gönderme imkanı olmadığı için okulu bırakmayı bile düşündüğünü belirterek şöyle dedi:

“Kalacak yerim yoktu. Ailemin özel yurda gönderme imkanı yok ve ev de kiralayamadım kira ücretleri çok fazla. Bu yurt olmasaydı barınma sorunumu çözemeyecektim hatta okulu bile bırakmak zorunda kalacaktım belki. O nedenle bize sağlanan bu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum.”