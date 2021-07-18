Abbas Güçlü: YÖK’te yeni bir isimle yola devam edilecekse ikinci bir Bulu süreci yaşanmamalı!

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın görev süresi gelecek hafta sona eriyor.

Bu kritik dönemde, yola onunla mı devam edilecek yoksa onsuz mu?

Yekta Hoca, YÖK’ü ve üniversiteleri en iyi tanıyan isimlerden biri.

YÖK Başkanlığı’nı bir derebeyliğine çevirmedi, tam aksine, yetkilerini paylaştı.

Karınca gibi çalıştı ama vitrine asla çıkmadı.

Hep kaliteden yana olsa da yapamadıklarıyla değil, yaptıklarıyla anılmak istedi.

Siyasetin gölgesinde kaldı. Gücünün yettiği konular, yetmediği konulardan daha çoktu! 3. dönem şansı tanınırsa, kesinlikle daha özgür bırakılmalı. Yok eğer yeni bir isimle yola devam edilecekse de ikinci bir Bulu süreci yaşanmamalı!..

Abbas Güçlü’nün yazısı